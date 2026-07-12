Als Österreicher im Kampf gegen Franco starben

17. Juli 1936. Am Anfang ist ein Putsch, am Ende steht die Diktatur: Vor 90 Jahren bricht in Spanien der Bürgerkrieg aus. Am blutigen Kampf gegen den rechten General Francisco Franco beteiligen sich unzählige Österreicher, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, um Europa vor dem Faschismus zu retten.
Es ist das große spanische Trauma: Am 17. Juli 1936 putschen nationalistische Militärs gegen ihre demokratisch gewählte Regierung und treten den Bürgerkrieg los. Der zwischen Juli 1936 und April 1939 tobende Konflikt verwüstet das Land und kostet mehr als 600.000 Menschenleben.
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