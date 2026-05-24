Nitsch, von Holzinger frisch durchblutet

An teils kindlichen Provokationen lassen es die Festwochen ja nicht mangeln. Aber dieses Projekt reichte zumindest prinzipiell über die Krawall-Routine hinaus. Der 2022 verstorbene Hermann Nitsch hat sich mit seinen Aktionen in die Kunstgeschichte eingeschrieben, die Choreografin Florentina Holzinger klopft dort ambitioniert an. Das Werk beider Österreicher zusammenzuführen, war eine schlüssige Idee: Größen wie Nitsch droht posthum die Versteinerung zum Monument. Nun sollte sein philosophisch-theologisch-psychoanalytisches Orgien-Mysterien-Theater, das alle Sinne und Künste mobilisiert, mit frischer Energie durchblutet werden.