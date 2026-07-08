Marlene Hahn wird neue Intendantin der Oper Graz

Am Mittwoch wurde Marlene Hahn als neue Intendantin ab der Saison 2028/29 präsentiert. „Ihre Bewerbung war die beste, das Votum war einstimmig“, sagt Juryvorsitzende Maria Großbauer. Hahn ist in Graz keine Unbekannte: Von 2015 bis 2022 war sie bereits als Dramaturgin an der Oper Graz, seitdem war sie erfolgreich als Chefdramaturgin der Oper Leipzig tätig. Unter den Schlagworten „Exzellenz, Nähe und Gegenwart“ will sie neue Akzente setzen – unter anderem mit Kammeropern an außergewöhnlichen Orten. Details zum Programm und ihrem Team wollte sie am Mittwoch freilich noch nicht verraten: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und beginne nun mit den Gesprächen im Haus“, sagt sie.