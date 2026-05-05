Starperformerin Holzinger läutet die Biennale ein

Publikum ist zur aktiven Teilnahme aufgefordert

Bis zur offiziellen Eröffnung am Mittwoch sollen keine Details über einen Auftritt veröffentlicht werden, der spektakulär ist. Schon wird diskutiert, ob die Tatsache, dass die Biennale-Löwen heuer aufgrund des Jury-Rücktritts nicht von Fachleuten, sondern vom Publikum vergeben wird, das – soviel kann verraten werden – mit seiner aktiven Mitwirkung zum Gelingen des Konzepts beitragen kann, die Chancen auf eine Auszeichnung steigen lässt. Anders als sonst üblich werden die Preise aber diesmal erst am Ende der Kunstausstellung im November vergeben.