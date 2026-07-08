Heiße Phase der Bregenzer Festspiele angebrochen

Für Intendantin Lilli Paasikivi ist nun die wohl spannendste Zeit der Saison angebrochen, sie selbst sagte, dass das Arbeiten derzeit „total inspirierend“ sei. „Mit einem Fuß bin ich im Büro, mit dem anderen bei den Proben.“ Dort kann sie auch die finnische Sängerin Marjukka Tepponen erleben, wie sie über die Seebühnenlandschaft hetzt. „Das Singen hier hat etwas von Hochleistungssport, man braucht ein Fernglas, um seine Kollegen auf der Bühne zu sehen“, scherzte die Violetta-Besetzung, die diese Partie vor 15 Jahren zum ersten Mal gesungen hat. Damals allerdings nicht auf einer Bühne, die ganz eigene atemtechnische Herausforderungen mit sich bringt.