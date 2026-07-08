„Das Publikum soll in eine Fabelwelt eintauchen“

Komponist: Giacomo Puccini

Uraufführung: 14. Jänner 1900 im Teatro Costanzi in Rom

Worum geht´s? Die berühmte Sängerin Floria Tosca und der Maler Mario Cavaradossi sind ein Liebespaar und geraten in das Machtspiel des sadistischen Polizeichefs Scarpia. Am Ende stürzen beide in eine tödliche Tragödie.

Echtzeit-Krimi: Die gesamte Handlung ist extrem gerafft und spielt an nur zwei Tagen (17. und 18. Juni 1800) vor dem historischen Hintergrund der napoleonischen Kriege.

Reale Schauplätze: Alle drei Akte spielen an echten Orten in Rom, die man heute noch besuchen kann: der Kirche Sant’Andrea della Valle, dem Palazzo Farnese und der Engelsburg

Politischer Thriller: Es ist eine der brutalsten Opern überhaupt. Sie zeigt Folter, Erpressung, einen Mord aus Notwehr (Tosca ersticht Scarpia), eine echte Hinrichtung (Cavaradossi) und endet mit einem spektakulären Selbstmord-Sturz von der Engelsburg.

Berüchtigte Pannen-Oper: Beim finalen Sturz von der Festungsmauer landeten Darstellerinnen in der Theatergeschichte schon auf falsch platzierten Trampolins und federten wieder hoch ins Sichtfeld des Publikums.