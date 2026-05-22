Zuhälter-Pärchen hielt junge Frau als Sexsklavin

Seit Februar soll ein ungarisches Zuhälterpärchen zwei Landsfrauen als Sexsklavinnen ausgebeutet haben. Als die Kripo das Quartett in einem Linzer Hotel erwischte, sagte die ältere Prostituierte, sie habe freiwillig gehandelt. Das jüngere Opfer belastete aber die Verdächtigen.
Durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes im Rotlichtmilieu konnte am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 in einem Linzer Hotel illegale Prostitution festgestellt werden. Im Zimmer wurden vier ungarische Staatsbürger angetroffen – drei Frauen (22, 28 und 29 Jahre alt) sowie ein Mann (22). Der 22-Jährige sowie die 29-Jährige wurden sofort wegen des Verdachts der Zuhälterei festgenommen.
Seit Februar ausgebeutet
Die 28-Jährige gab bei ihrer Einvernahme an, sie übe die Prostitution freiwillig aus und müsse kein Geld an die Zuhälter abgeben. Die jüngste der Frauen gehe der Tätigkeit als Prostituierte jedoch nicht freiwillig nach. Laut ihren Angaben sei sie seit Februar 2026 vom 22-Jährigen und der 29-Jährigen ausgebeutet worden.
In Justizanstalt eingeliefert
Sie habe den gesamten Lohn an die beiden Zuhälter abgeben müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.