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In Hotel erwischt

Zuhälter-Pärchen hielt junge Frau als Sexsklavin

Oberösterreich
22.05.2026 16:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seit Februar soll ein ungarisches Zuhälterpärchen zwei Landsfrauen als Sexsklavinnen ausgebeutet haben. Als die Kripo das Quartett in einem Linzer Hotel erwischte, sagte die ältere Prostituierte, sie habe freiwillig gehandelt. Das jüngere Opfer belastete aber die Verdächtigen.

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Durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes im Rotlichtmilieu konnte am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 in einem Linzer Hotel illegale Prostitution festgestellt werden. Im Zimmer wurden vier ungarische Staatsbürger angetroffen – drei Frauen (22, 28 und 29 Jahre alt) sowie ein Mann (22). Der 22-Jährige sowie die 29-Jährige wurden sofort wegen des Verdachts der Zuhälterei festgenommen. 

Seit Februar ausgebeutet
Die 28-Jährige gab bei ihrer Einvernahme an, sie übe die Prostitution freiwillig aus und müsse kein Geld an die Zuhälter abgeben. Die jüngste der Frauen gehe der Tätigkeit als Prostituierte jedoch nicht freiwillig nach. Laut ihren Angaben sei sie seit Februar 2026 vom 22-Jährigen und der 29-Jährigen ausgebeutet worden.

In Justizanstalt eingeliefert
Sie habe den gesamten Lohn an die beiden Zuhälter abgeben müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

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