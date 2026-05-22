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Nein zu „Zuckerlrosa“

Zu grell? Stadt geht gegen pinke Candy-Fassade vor

Oberösterreich
22.05.2026 12:59
Die auffällige Fassade von Candy World auf der Landstraße wurde laut der Stadt weder beantragt ...
Die auffällige Fassade von Candy World auf der Landstraße wurde laut der Stadt weder beantragt noch genehmigt.(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Die auffällige Außenfassade des erst kürzlich eröffneten Geschäfts „Candy World“ auf der Linzer Landstraße beschäftigt nun offiziell die Stadt. Wie man am heutigen Freitag mitteilte, sei die Gestaltung weder beantragt noch genehmigt worden. Nun sollen behördliche Schritte gegen die Betreiber eingeleitet werden.

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Vor allem die grellrosa Beleuchtung und die großflächige Gestaltung der Fassade hatten zuletzt für Diskussionen und Beschwerden gesorgt. Laut Stadt wurde die bisher neutrale Fassadenfläche oberhalb des Eingangs zu einer großformatigen Werbefläche umgebaut. Zusätzlich sei das gesamte Portal mit intensivrosa beleuchteten Plexiglas-Balken versehen worden, wodurch eine „unübersehbare Werbewirkung“ entstanden sei.

Beeinträchtigt laut Stadt das Ortsbild
Für die Stadt geht die Anlage deutlich über das hinaus, was auf der Landstraße üblich sei. Durch die Gestaltung entstehe der Eindruck einer großflächigen Werbeanlage, die das Ortsbild der Einkaufsstraße beeinträchtige.

Innen wie außen leuchtet alles in grellem Pink.
Innen wie außen leuchtet alles in grellem Pink.(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)

„Wurde ohne Genehmigung umgesetzt“
Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber kündigte deshalb ein Einschreiten an: „Die Landstraße ist das Herzstück unserer Stadt und ein Aushängeschild für Linz. Wir begrüßen jede Geschäftseröffnung, die unsere Innenstadt belebt. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass das Ortsbild gewahrt bleibt und alle die gleichen Spielregeln einhalten. Die Fassadengestaltung von ,Candy World‘ wurde ohne Genehmigung umgesetzt und sticht massiv aus dem gewohnten Erscheinungsbild heraus. Wir werden daher die rasche Entfernung der unzulässigen Werbeanlage vorantreiben, um eine faire und geordnete Gestaltung unseres öffentlichen Raums sicherzustellen.“

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