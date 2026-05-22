Zu grell? Stadt geht gegen pinke Candy-Fassade vor

„Wurde ohne Genehmigung umgesetzt“

Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber kündigte deshalb ein Einschreiten an: „Die Landstraße ist das Herzstück unserer Stadt und ein Aushängeschild für Linz. Wir begrüßen jede Geschäftseröffnung, die unsere Innenstadt belebt. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass das Ortsbild gewahrt bleibt und alle die gleichen Spielregeln einhalten. Die Fassadengestaltung von ,Candy World‘ wurde ohne Genehmigung umgesetzt und sticht massiv aus dem gewohnten Erscheinungsbild heraus. Wir werden daher die rasche Entfernung der unzulässigen Werbeanlage vorantreiben, um eine faire und geordnete Gestaltung unseres öffentlichen Raums sicherzustellen.“