Landesarchiv: So soll neuer Speicher aussehen

„Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs zeigt, wie stimmig Tradition, zeitgenössische Architektur und fachspezifischer Anspruch ineinandergreifen können“, kommentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer den klar strukturierten, eigenständigen Baukörper. Insgesamt haben 66 Architekturbüros Vorschläge eingereicht.

Die Bauarbeiten in Feldkirchen an der Donau sollen im zweiten Quartal 2027 beginnen und 2030 fertiggestellt werden.