Landesarchiv: So soll neuer Speicher aussehen

Das Oberösterreichische Landesarchiv wird in den kommenden Jahren von Linz in das Schloss Bergheim in Feldkirchen an der Donau verlegt - wir berichteten. Geplant ist eine Kombination aus adaptierter Schlossanlage und neuem Archivspeicher. Nun steht fest, wie dieser Speicher aussehen wird.
Platzmangel, ein wachsender Archivbestand sowie die Umrüstung auf moderne Lager- und Archivtechniken sind zentrale Gründe für die Übersiedelung des Oö. Landesarchivs.
Bisher befand es sich in der Linzer Anzengruberstraße. Der neue Standort wurde hingegen im Schloss Bergheim in Feldkirchen/D., Bezirk Urfahr-Umgebung, gefunden. Damit wird das Landesarchiv die erste große Landesdienststelle außerhalb der Landeshauptstadt Linz, was auch für Diskussionen sorgte – wir berichteten darüber.
Moderner Neubau neben dem Schloss
Das Archiv wird im Schloss Bergheim, das sich im Besitz des Landes befindet, neu angesiedelt, wobei Teile der Anlage generalsaniert und adaptiert werden. In diesen Räumlichkeiten sollen die Verwaltung sowie der Publikumsbereich mit Lesesaal und ein Veranstaltungssaal untergebracht werden. Zusätzlich entsteht ein Archivalienspeicher, der neu errichtet und mit dem Schloss Bergheim verbunden wird. Das Vorhaben soll rund 32 Millionen Euro kosten.
Der EU-weite Architekturwettbewerb ist nun abgeschlossen, und das Siegerprojekt steht fest. Der Entwurf stammt von JUUST Architektur ZT e.U. aus Wolfsberg (Kärnten) sowie vom Pittino & Ortner Architekturbüro ZT GmbH aus Graz.
„Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs zeigt, wie stimmig Tradition, zeitgenössische Architektur und fachspezifischer Anspruch ineinandergreifen können“, kommentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer den klar strukturierten, eigenständigen Baukörper. Insgesamt haben 66 Architekturbüros Vorschläge eingereicht.
Die Bauarbeiten in Feldkirchen an der Donau sollen im zweiten Quartal 2027 beginnen und 2030 fertiggestellt werden.
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