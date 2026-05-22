Heimische Firma investiert Millionen in Ausbau

Am Standort Oberösterreich will der Firmenchef – der Betrieb hat mehr als 200 Mitarbeiter und exportiert 97 Prozent seiner Produkte – jedenfalls festhalten: „Die Kosten sind zwar immer ein Thema, aber Qualität ist bei unseren Produkten noch viel bedeutender als potenzielle Einsparungen im Personalbereich.“ Die Bauteile eines Stromnetzes dürfen schließlich nicht kaputtgehen und ausfallen. „Eine billigere Produktion kann nie das kompensieren, was an Risiko durch Qualitätsverlust entsteht“, sagt Hofer.