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Qualität vor Kosten:

Heimische Firma investiert Millionen in Ausbau

Oberösterreich
22.05.2026 17:00
Der Firmenstandort in Eferding: Die Halle links am Bild wurde neu gebaut, der Bürotrakt rechts ...
Der Firmenstandort in Eferding: Die Halle links am Bild wurde neu gebaut, der Bürotrakt rechts erweitert.(Bild: Robert Maybach)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Das Unternehmen Coil Innovation aus dem oberösterreichischen Eferding baut seine Produktion um 35 Millionen Euro aus. Im Ausland ginge das zwar billiger, doch der Firma ist Qualität wichtiger, sagt Co-CEO Stefan Hofer. Grund für den Ausbau ist das Marktwachstum bei der Energieerzeugung, denn die Eferdinger fertigen ein Bauteil für Stromnetze.

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Keine alltägliche Nachricht in diesen Zeiten: Das Unternehmen Coil Innovation hat 35 Millionen Euro in seinen Standort in Eferding investiert, eine neue Produktions- und Prüfhalle gebaut sowie den Bürotrakt erweitert. Insgesamt entstehen so 75 neue Jobs.

„Wesentliche Ursache sind die hohen weltweiten Investitionen in erneuerbare Energieerzeugung. Dazu ist ein Ausbau der Energienetze erforderlich – und dafür braucht es unsere Produkte“, sagt Geschäftsführer Stefan Hofer zur „Krone“.

Zitat Icon

Zu Planungsbeginn war ein Risiko, ob wir die 75 neuen Arbeitsplätze überhaupt besetzen können – das ist uns jetzt aber gelungen.

Stefan Hofer, Co-CEO von Coil Innovation

60 Prozent mehr Produktionskapazität
Denn die Eferdinger produzieren sogenannte Luftdrosselspulen. Das sind Bauteile für die elektrische Energieübertragung, sie verbessern die Qualität und Stabilität von Stromnetzen. 1000 bis 1500 Stück solcher Spulen konnte Coil Innovation bisher jährlich produzieren – durch den Ausbau steigt die Fertigungskapazität um 60 Prozent. Die Maschinen in der neuen Halle werden nun nach und nach in Betrieb genommen.

Coil Innovation produziert Luftdrosselspulen, das sind Bauteile für die Übertragung von Energie
Coil Innovation produziert Luftdrosselspulen, das sind Bauteile für die Übertragung von Energie(Bild: Robert Maybach)

„Kosten sind zwar immer ein Thema, aber...“
Die gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten haben die Eferdinger nicht von ihrer Investition abgehalten: „Wir haben ein Nischenprodukt in einem stark wachsenden Markt. Das begünstigt uns“, begründet Geschäftsführer Hofer. Der Boom beim Netzausbau soll sich auch auf den Umsatz von Coil Innovation niederschlagen: Nach 48 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr soll dieser auf 74 Millionen Euro steigen.

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Am Standort Oberösterreich will der Firmenchef – der Betrieb hat mehr als 200 Mitarbeiter und exportiert 97 Prozent seiner Produkte – jedenfalls festhalten: „Die Kosten sind zwar immer ein Thema, aber Qualität ist bei unseren Produkten noch viel bedeutender als potenzielle Einsparungen im Personalbereich.“ Die Bauteile eines Stromnetzes dürfen schließlich nicht kaputtgehen und ausfallen. „Eine billigere Produktion kann nie das kompensieren, was an Risiko durch Qualitätsverlust entsteht“, sagt Hofer.

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