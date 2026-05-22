Alkolenker fuhr durch Hecke und überschlug sich

Der Grund für einen schweren Unfall in Palting dürfte schnell klar sein. Ein bei dem Verunfallten durchgeführter Alkotest ergab nämlich ganze 2,1 Promille. Zuvor durchbrach der 26-Jährige mit seinem Wagen eine Gartenhecke und überschlug sich.
Ein 26-Jähriger aus Wien fuhr mit seinem Transporter am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf der L1044 von Palting kommend Richtung Perwang/Grabensee. Im Bereich Eidenham, Gemeinde Palting, kam der Mann mit seinem Wagen auf das Fahrbahnbankett, fuhr durch eine Gartenhecke, überschlug sich einmal und kam in einer Hauseinfahrt auf den Rädern zum Stillstand.
Führerschein abgenommen
Der 26-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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