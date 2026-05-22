Alkolenker fuhr durch Hecke und überschlug sich

Ein 26-Jähriger aus Wien fuhr mit seinem Transporter am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf der L1044 von Palting kommend Richtung Perwang/Grabensee. Im Bereich Eidenham, Gemeinde Palting, kam der Mann mit seinem Wagen auf das Fahrbahnbankett, fuhr durch eine Gartenhecke, überschlug sich einmal und kam in einer Hauseinfahrt auf den Rädern zum Stillstand.