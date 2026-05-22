FPÖ kritisiert verpflichtende Green-Deal-Maßnahmen

Ab 2028 müssen laut EU-Gebäuderichtlinie alle neuen öffentlichen, ab 2030 dann generell alle neuen Gebäude dem Nullemissionsgebäude-Standard entsprechen. Die drei Maßnahmen, die die EU dafür vorsieht, hält FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner für einen „Schlag gegen die heimische Wirtschaft“. Denn die „Zwangsmaßnahmen“ kämen Unternehmer teuer – wenn etwa eine alte Produktionshalle mit hohem Energieverbrauch laut EU-Vorgaben unmittelbar saniert werden müsse. „Das muss einem Unternehmer selbst überlassen werden, wann er sein Gebäude saniert – wenn es für ihn Sinn macht und das Geld dafür vorhanden ist.“