Wassertemperaturen machen das Schwimmen gefährlich

Die für rund um Pfingsten angekündigten frühsommerlichen Temperaturen werden vermutlich auch jede Menge „Wasserratten“ in Oberösterreichs Freibäder und Seen locken. Allerdings ist dabei Vorsicht angesagt. „Die Wassertemperaturen sind noch relativ kühl, ohne Vorsichtsmaßnahmen kann das gefährlich werden“, warnt Martin Eberl, Sprecher der Landes-Wasserrettung. Die Kombination aus sehr warmen Außentemperaturen und kaltem Wasser könne rasch zu gesundheitlichen Problemen führen.