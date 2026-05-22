Land OÖ stellt 1,1 Millionen € für Kasberg bereit

Mit den Mitteln wird der OÖ Seilbahnholding ermöglicht, die Bezahlung des Stammpersonals, notwendige Revisions- und Instandhaltungsarbeiten sowie weitere betriebsnotwendige Maßnahmen zu finanzieren. Ziel ist es, die Voraussetzungen für einen Winterbetrieb in der Saison 2026/27 sicherzustellen. „Damit ist ein wichtiger Schritt gesetzt, um die Zukunft des Kasbergs abzusichern. Die Gesellschaft kann die nun notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen derzeit nicht aus eigener Kraft finanzieren. Mit den Sofortmaßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die erforderlichen Arbeiten rechtzeitig umgesetzt werden können“, sagt Stelzer.