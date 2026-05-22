Land OÖ stellt 1,1 Millionen € für Kasberg bereit

Die Oö. Landesregierung wird in ihrer kommenden Sitzung am Dienstag auf Antrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner bis zu 1,1 Millionen Euro für dringend notwendige Vorbereitungsmaßnahmen am Kasberg beschließen.
Mit den Mitteln wird der OÖ Seilbahnholding ermöglicht, die Bezahlung des Stammpersonals, notwendige Revisions- und Instandhaltungsarbeiten sowie weitere betriebsnotwendige Maßnahmen zu finanzieren. Ziel ist es, die Voraussetzungen für einen Winterbetrieb in der Saison 2026/27 sicherzustellen. „Damit ist ein wichtiger Schritt gesetzt, um die Zukunft des Kasbergs abzusichern. Die Gesellschaft kann die nun notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen derzeit nicht aus eigener Kraft finanzieren. Mit den Sofortmaßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die erforderlichen Arbeiten rechtzeitig umgesetzt werden können“, sagt Stelzer.
Mittel sind zweckgebunden
Die Mittel werden zweckgebunden für Sofortmaßnahmen eingesetzt, die notwendig sind, um eine geordnete Übernahme des Skigebiets im Herbst 2026 durch die OÖ Seilbahnholding bzw. ein verbundenes Unternehmen vorzubereiten. Eine endgültige Entscheidung über die Übernahme soll nach Vorliegen aller rechtlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Voraussetzungen getroffen werden.
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