Stadtchef warnt vor neuem Flüchtlings-Hotspot

800 Euro pro Tag

Laut Ministerium ist mit Kosten von 800 Euro pro Tag und Flüchtling zu rechnen. „Das wären in einem Jahr 300.000 Euro“, rechnet der Stadtchef vor. Mit wie vielen Jugendlichen tatsächlich zu rechnen ist, kann er nicht sagen. „Das Ministerium hat eine Auskunftssperre erteilt. Wir haben bis 12. Juni Zeit, die Verordnung umzusetzen.“ In Anbetracht dieser Entwicklung drängt er auf eine Schließung aller Asylunterkünfte in Wels, vor allem der zwei großen am Kamerlweg in der Pernau und in der Bahnhofstraße. Die Gespräche mit den Eigentümern würden bereits laufen.