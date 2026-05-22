Badeseen kommen langsam auf Betriebstemperatur

Temperaturen werden noch steigen

Das ist für Sonnenanbeter und Badefreunde Grund zur Freude, kommen doch auch die heimischen Seen langsam auf „Betriebstemperatur“. Zwar waren die Gewässer durch die vorübergehende kühlere Phase wieder ausgekühlt, doch der Attersee etwa hat am Nordende aktuell bereits 14,6 Grad. Beim Irrsee kann man bereits bei 15,9 Grad planschen, im Holzöstersee hat das Wasser sogar schon 17,8 Grad. In den Feldkirchner Badeseen können sich Wasserratten bei 16 Grad abkühlen. Noch wärmer ist das Naturbad Sarleinsbach mit stolzen 18 Grad. Allerdings werden die Temperaturen zum Wochenende hin wohl noch steigen – je kleiner das Gewässer, desto schneller wird es warm.