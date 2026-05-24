78-Jähriger wurde nach Wanderung tot aufgefunden

Ein 78-Jähriger aus Attnang-Puchheim startete am frühen Samstagmorgen eine Wanderung auf den Arikogel im Gemeindegebiet von Ebensee. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, hatte er noch telefonisch Kontakt zur Familie und teilte mit, nun den Abstieg anzutreten. Weil er am Abend jedoch nicht zurückkehrte und kein Kontakt mehr zu ihm hergestellt werden konnte, wurde die Bergrettung alarmiert.