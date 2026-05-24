78-Jähriger wurde nach Wanderung tot aufgefunden

Schrecklich endete am Samstag die Wanderung eines 78-Jährigen im Salzkammergut. Als er am Gipfel angelangt war, verständigte er noch seine Familie, doch danach war der Mann nicht mehr erreichbar und kam auch nicht zu Hause an. Der Mann wurde schließlich im unwegsamen Gelände von Einsatzkräften tot aufgefunden.
Ein 78-Jähriger aus Attnang-Puchheim startete am frühen Samstagmorgen eine Wanderung auf den Arikogel im Gemeindegebiet von Ebensee. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, hatte er noch telefonisch Kontakt zur Familie und teilte mit, nun den Abstieg anzutreten. Weil er am Abend jedoch nicht zurückkehrte und kein Kontakt mehr zu ihm hergestellt werden konnte, wurde die Bergrettung alarmiert.
Große Suchaktion
Diese leitete eine Suchaktion ein, bei der neben Bergrettung, Suchhundestaffel und Feuerwehr auch die Alpinpolizei und zwei Hubschrauber der Flugpolizei beteiligt waren. Gegen 22 Uhr konnte der Mann im unwegsamen Gelände auf einer Höhe von rund 1140 Metern leider nur mehr tot gefunden werden. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.
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