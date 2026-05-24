Nach Boxkampf sollten erneut die Fäuste fliegen

30 Personen waren kampfbereit

Es stellte sich heraus, dass der Sieger des Kampfes bei der Veranstaltung dort seinen Triumph gefeiert hatte. Die Anhänger des Verlierers und auch der Unterlegene selbst hatten sich dort versammelt, um das aus ihrer Sicht unfaire Ergebnis „auszusprechen“. Es befanden sich gut 30 Personen vor dem Lokal, die sichtlich kampfbereit waren.