Nach Boxkampf sollten erneut die Fäuste fliegen

Ein offizieller Boxkampf in Steyr am Samstagabend hatte ein unrühmliches Nachspiel. Weil sich der Verlierer und seine Anhänger unfair behandelt gefühlt haben, suchten sie gegen 3 Uhr die „Aussprache“ mit dem Gewinner und seinem Lager. Die Polizei rückte an und konnte eine Massenschlägerei verhindern.
Wegen eines vermeintlich unfairen Kampfes bei einer Kampfsportveranstaltung am Samstag in Steyr kam es im Anschluss gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung der beiden Fanlager. Als die Polizeikräfte eintrafen, liefen die Personen in unterschiedliche Richtungen davon. Gegen 3 Uhr musste abermals die Polizei anrücken: vor einem nahegelegenen Lokal hatten sich mehrere Personen versammelt, um gegeneinander zu kämpfen.
30 Personen waren kampfbereit
Es stellte sich heraus, dass der Sieger des Kampfes bei der Veranstaltung dort seinen Triumph gefeiert hatte. Die Anhänger des Verlierers und auch der Unterlegene selbst hatten sich dort versammelt, um das aus ihrer Sicht unfaire Ergebnis „auszusprechen“. Es befanden sich gut 30 Personen vor dem Lokal, die sichtlich kampfbereit waren.
Die Polizisten suchten zunächst den Dialog und konnten erreichen, dass die beiden Kämpfer sich in Anwesenheit der Polizisten aussprechen konnten. So konnte eine Rauferei verhindert werden und gegen 4 Uhr löste sich die Situation auf.
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