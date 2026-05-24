Auto kam auf Gegenfahrbahn: Zwei verletzte Mädchen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagabend im Welser Stadtteil Rosenau. Eine 15-jährige Welserin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Moped auf der Rennbahnstraße Richtung Süden. Auf dem Sozius hatte ihre 14-jährige Freundin aus Wels Platz genommen. Zeitgleich fuhr ein dunkler Pkw in die Gegenrichtung. Er kam auf die Gegenfahrbahn, sodass die 15-Jährige ausweichen musste.