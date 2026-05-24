Auto kam auf Gegenfahrbahn: Zwei verletzte Mädchen

Gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Freundin war eine 15-Jährige in ihrer Heimatstadt Wels mit ihrem Moped unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw plötzlich auf ihre Fahrspur kam. Das Mädchen musste ausweichen und kam dabei zu Sturz. Die beiden Verletzten kamen ins Spital, die Polizei sucht jetzt den Verursacher.
Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagabend im Welser Stadtteil Rosenau. Eine 15-jährige Welserin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Moped auf der Rennbahnstraße Richtung Süden. Auf dem Sozius hatte ihre 14-jährige Freundin aus Wels Platz genommen. Zeitgleich fuhr ein dunkler Pkw in die Gegenrichtung. Er kam auf die Gegenfahrbahn, sodass die 15-Jährige ausweichen musste.
Aufgrund des dort befindlichen Schotters verlor sie die Kontrolle über ihr Moped und kam zu Sturz. Beide Mädchen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Klinikum Wels gebracht.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Wels unter der Telefonnummer 059133 474401 zu melden.
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