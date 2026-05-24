Gesunde Gebärmutter entfernt: Opfer im Interview

Linz, ein leicht bedeckter Tag im Mai. Das passt zur Stimmung, als wir eine junge Oberösterreicherin mit ihrem Anwalt am Donauufer treffen. Das Thema ist ernst. Vor vier Monaten machte die 30-Jährige ihren Leidensweg via „Krone“ erstmals öffentlich. Es geht um eine Pfusch-OP, die österreichweit für Diskussionen sorgte.