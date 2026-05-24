Ein stiller Abschied nach dem Doppelmord von Linz

Im engsten Kreis sollen kommende Woche zwei der Opfer der aufsehenerregenden Familientragödie von Linz-Urfahr gemeinsam ihre letzte Ruhe finden. Das dritte Opfer wird an einem anderen Ort bestattet.
Zweieinhalb Wochen nach dem Doppelmord und Suizid in Linz-Urfahr finden am Dienstag zwei der Opfer gemeinsam ihre letzte Ruhe. Im Urnenhain werden Edith F. (89) und ihr um ein Jahr jüngerer Ehemann Kurt in einer stillen Feier im engsten Kreis – es wurde keine Parte veröffentlicht – beigesetzt.
Bekanntlich hatte am 7. Mai der 88-Jährige mit einer Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die er illegal besessen hatte, nach dem gemeinsamen Mittagessen am Gasthaus-Parkplatz seine Tochter Helga (61), seine Gattin und dann sich selbst getötet.
Hintergrund war ein Erbschaftsstreit. Der Senior wollte verhindern, dass die nach Bayern ausgewanderte Tochter noch mehr vom Erbe bekommt, da er fürchtete, sie würde mit ihrem neuen Partner das Vermögen „durchbringen“. Durch die Tat sollten die beiden Enkelsöhne alles erhalten.
Die Tochter des Paares wird übrigens nicht in Linz beigesetzt, sie dürfte in ihre Wahlheimat überführt worden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.