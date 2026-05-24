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Letzte Ruhe neben Frau

Ein stiller Abschied nach dem Doppelmord von Linz

Oberösterreich
24.05.2026 09:00
Der Tatort am Gasthof-Parkplatz in Linz-Urfahr, wo ein 88-Jähriger seine Gattin, seine Tochter ...
Der Tatort am Gasthof-Parkplatz in Linz-Urfahr, wo ein 88-Jähriger seine Gattin, seine Tochter und sich selbst tötete.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Im engsten Kreis sollen kommende Woche zwei der Opfer der aufsehenerregenden Familientragödie von Linz-Urfahr gemeinsam ihre letzte Ruhe finden. Das dritte Opfer wird an einem anderen Ort bestattet.

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Zweieinhalb Wochen nach dem Doppelmord und Suizid in Linz-Urfahr finden am Dienstag zwei der Opfer gemeinsam ihre letzte Ruhe. Im Urnenhain werden Edith F. (89) und ihr um ein Jahr jüngerer Ehemann Kurt in einer stillen Feier im engsten Kreis – es wurde keine Parte veröffentlicht – beigesetzt.

Bekanntlich hatte am 7. Mai der 88-Jährige mit einer Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die er illegal besessen hatte, nach dem gemeinsamen Mittagessen am Gasthaus-Parkplatz seine Tochter Helga (61), seine Gattin und dann sich selbst getötet.

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Hintergrund war ein Erbschaftsstreit. Der Senior wollte verhindern, dass die nach Bayern ausgewanderte Tochter noch mehr vom Erbe bekommt, da er fürchtete, sie würde mit ihrem neuen Partner das Vermögen „durchbringen“. Durch die Tat sollten die beiden Enkelsöhne alles erhalten.

Die Tochter des Paares wird übrigens nicht in Linz beigesetzt, sie dürfte in ihre Wahlheimat überführt worden sein.

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