Mühlviertler stürzte bei Zimmerarbeiten von Leiter

Warum genau eine Leiter bei Arbeiten auf einem Bauernhof in Baumgartenberg (OÖ) plötzlich wegrutschte, ist noch unklar. Jedenfalls konnte ein 39-jähriger Zimmermann, der gerade daran hochkletterte, das Unglück nicht mehr verhindern. Er stürzte auf den gepflasterten Boden und blieb verletzt liegen.