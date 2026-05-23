Mühlviertler stürzte bei Zimmerarbeiten von Leiter

Warum genau eine Leiter bei Arbeiten auf einem Bauernhof in Baumgartenberg (OÖ) plötzlich wegrutschte, ist noch unklar. Jedenfalls konnte ein 39-jähriger Zimmermann, der gerade daran hochkletterte, das Unglück nicht mehr verhindern. Er stürzte auf den gepflasterten Boden und blieb verletzt liegen.
Der 39-jährige Zimmermann wollte am Samstagvormittag im Innenhof eines Bauernhauses in Baumgartenberg Flämmarbeiten durchführen. Dabei kletterte der Mann auf einer Leiter auf den Balkon.
Doch plötzlich rutschte die Leiter weg, sodass der 39-Jährige aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern auf den gepflasterten Boden stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der Zimmermann ins Krankenhaus transportiert.
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