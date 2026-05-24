Wird der Rettungsdienst in Österreich bald gesund?

Mit einer Vision vor Augen wünscht man sich Folgendes:

Sanitäter sind keine angelernten Hilfskräfte mehr, sondern anerkannte Gesundheitsfachkräfte mit einer Schlüsselrolle in der Gesundheitsversorgung. Sie können mit einer besseren Ausbildung Patienten besser und sicherer helfen. Sie haben eine Perspektive im Gesundheitssystem, weil sie in andere Gesundheitsbereiche wechseln oder leichter in andere Bereiche, wie die Pflege, umsteigen können. Mit einem abschließenden Appell des BVRD.at-Präsidenten Clemens Kaltenberger: „Wir müssen den Mut haben, das Berufsbild Sanitäter neu zu denken. Für eine bessere Versorgung der Menschen, für eine Entlastung des Gesundheitssystems und für die vielen Menschen, die sich im Rettungswesen engagieren.“