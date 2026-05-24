Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Checkliste downloaden

Wird der Rettungsdienst in Österreich bald gesund?

Oberösterreich
24.05.2026 05:00
Eine Initiative von BVRD.at und der „Krone“.
Eine Initiative von BVRD.at und der „Krone“.(Bild: BVRD.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Aktionswoche Rettungsdienst haben der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) und die „Krone“ aufgezeigt, wie es um Rettung in Österreich steht. Zum Ende der Woche blicken wir in Richtung Zukunft – mit Extra-Service für die Leser: Hier Checkliste für den Notfall herunterladen!

0 Kommentare

Viele Aktionen von und für Rettungssanitäter gingen diese Woche in Österreich über die Bühne. Der Höhepunkt: 144 Sanitäter aus dem ganzen Land waren am Freitag zu Gast im Parlament, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Konkret geht es darum, dass das Sanitätergesetz seit Jahrzehnten feststeckt und es eine neue Ausbildungsstufe benötigt. Eine neue Idee ist das nicht, denn während alle umliegenden Länder längst auf mindestens dreijährig ausgebildete Notfallsanitäter setzen, bleibt Österreich zurück.

Ein neues Modell würde gleich mehrere Probleme lösen
Im Zentrum der Überlegungen steht ein klarer Gedanke: Sanitäter wollen besser helfen können! Und hier setzt der Reformvorschlag des BVRD.at an. Vorgesehen ist ein dreistufiges Ausbildungsmodell, das Ehrenamt, Beruf und moderne Notfallmedizin miteinander verbindet.

Die erste Stufe richtet sich an Ehrenamtliche, Zivildiener und Berufseinsteiger. Darauf aufbauend sollen Rettungssanitäter mit erweiterten Notfallkompetenzen ausgebildet werden. Die höchste Ausbildungsstufe wäre künftig der Notfallsanitäter als gehobener Gesundheitsberuf – mit vertiefter medizinischer Ausbildung und klar definierten Kompetenzen. Somit könnten speziell ausgebildete Notfallsanitäter auch in Notaufnahmen, Primärversorgungszentren, als Gemeindenotfallsanitäter oder in anderen Gesundheitsbereichen eingesetzt werden. Das würde nicht nur Patienten schneller und besser versorgen, sondern auch überfüllte Spitalsambulanzen entlasten.

„Für junge Menschen würde der Rettungsdienst damit vom kurzfristigen Engagement zum attraktiven Einstieg in eine Gesundheitskarriere werden. Aktuell investieren wir in eine Ausbildung, verlieren aber viele engagierte Menschen wieder, weil der Rettungsdienst eine Sackgasse ist“, so BVRD.at-Präsident Clemens Kaltenberger.

Mit einer Vision vor Augen wünscht man sich Folgendes:
Sanitäter sind keine angelernten Hilfskräfte mehr, sondern anerkannte Gesundheitsfachkräfte mit einer Schlüsselrolle in der Gesundheitsversorgung. Sie können mit einer besseren Ausbildung Patienten besser und sicherer helfen. Sie haben eine Perspektive im Gesundheitssystem, weil sie in andere Gesundheitsbereiche wechseln oder leichter in andere Bereiche, wie die Pflege, umsteigen können. Mit einem abschließenden Appell des BVRD.at-Präsidenten Clemens Kaltenberger: „Wir müssen den Mut haben, das Berufsbild Sanitäter neu zu denken. Für eine bessere Versorgung der Menschen, für eine Entlastung des Gesundheitssystems und für die vielen Menschen, die sich im Rettungswesen engagieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
179.182 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
119.296 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
68.081 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1028 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
573 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
540 mal kommentiert
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Mehr Oberösterreich
Checkliste downloaden
Wird der Rettungsdienst in Österreich bald gesund?
Sport Tv Logo
Froschberg Linz
Auf den Europacup-Triumph folgt fast eine Prügelei
Unfall bei Flämmarbeit
Mühlviertler stürzte bei Zimmerarbeiten von Leiter
Gewächshaus gerammt
Unbekannter zog Spur der Verwüstung durch Garten
Nach Fahndung gestoppt
Junge Alkolenkerin fuhr nach Unfall einfach weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf