Unbekannter zog Spur der Verwüstung durch Garten

Autoteile an Unfallort gefunden

Anschließend wendete er das Fahrzeug und fuhr wieder über die steile Böschung hinauf, querte eine Feldzufahrt, durchstieß eine Hecke und gelangte in einen Garten. Im Gartenbereich kollidierte das Fahrzeug mit einem Gewächshaus, welches dadurch schwer beschädigt wurde. In weiterer Folge dürfte der unbekannte Lenker an einer anderen Stelle erneut die Hecke durchbrochen und über die Feldzufahrt die Unfallstelle verlassen haben. Der Lenker entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne die Polizei vom Verkehrsunfall in Kenntnis zu setzen.