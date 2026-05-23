Unbekannter zog Spur der Verwüstung durch Garten

Ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker hinterließ in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Schäden im Gemeindegebiet von St. Marien in Oberösterreich. Dabei durchbrach der Lenker unter anderem eine Hecke und krachte in einem Garten gegen ein Gewächshaus, welches dadurch schwer beschädigt wurde.
Ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker hinterließ in der Nacht Samstag eine Reihe von Schäden im Gemeindegebiet von St. Marien. Anhand der Spuren dürfte der unbekannte Lenker auf der Tiestlinger Landesstraße in einer langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Weichstätten die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kam er von der Fahrbahn ab, fuhr durch die Böschung und weitere 30 Meter über ein angrenzendes Feld.
Autoteile an Unfallort gefunden
Anschließend wendete er das Fahrzeug und fuhr wieder über die steile Böschung hinauf, querte eine Feldzufahrt, durchstieß eine Hecke und gelangte in einen Garten. Im Gartenbereich kollidierte das Fahrzeug mit einem Gewächshaus, welches dadurch schwer beschädigt wurde. In weiterer Folge dürfte der unbekannte Lenker an einer anderen Stelle erneut die Hecke durchbrochen und über die Feldzufahrt die Unfallstelle verlassen haben. Der Lenker entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne die Polizei vom Verkehrsunfall in Kenntnis zu setzen.
Die Polizei konnte an der Unfallstelle eine VW-Radkastenabdeckung, passend für VW Crafter, VW Caddy bzw. VW Transporter, sowie eine Abdeckung der Anhängerkupplung auffinden. Eine örtliche Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Fahrzeuglenker verlief negativ.
Hinweise zu Wahrnehmungen betreffend den Unfall werden an die Polizeiinspektion Neuhofen unter der Telefonnummer 059/1334139100 erbeten.
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