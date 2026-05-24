Ladendieb verletzte auf seiner Flucht Polizistin

Eine Polizeistreife wurde am späten Samstagvormittag zu einem Geschäft auf der Linzer Landstraße aufgrund eines Ladendiebstahls beordert. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Verdächtige vor dem Geschäft und ergriff beim Anblick der Beamten die Flucht. Die Beamten verfolgten den 34-Jährigen umgehend.