Ladendieb verletzte auf seiner Flucht Polizistin

Mit mehreren Anzeigen sieht sich jetzt ein 34-Jähriger konfrontiert. Der Mann soll zunächst auf der Linzer Landstraße einen Ladendiebstahl begangen haben und anschließend bei seiner Flucht eine Polizistin mit einer Getränkedose verletzt haben.
Eine Polizeistreife wurde am späten Samstagvormittag zu einem Geschäft auf der Linzer Landstraße aufgrund eines Ladendiebstahls beordert. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Verdächtige vor dem Geschäft und ergriff beim Anblick der Beamten die Flucht. Die Beamten verfolgten den 34-Jährigen umgehend.
Heftige Gegenwehr
Im Zuge der Verfolgung attackierte der 34-Jährige eine Polizistin mit einer Getränkedose, wodurch diese unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Beamten konnten den Verdächtigen, welcher weiterhin heftige Gegenwehr leistete, letztendlich vorläufig festnehmen. Er wird mehrfach angezeigt.
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