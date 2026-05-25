„Ein Kompliment“ für vier fantastische Tage

Seit Wochen touren die Sportfreunde Stiller durch den deutschsprachigen Raum, um mit ihren Fans das 30-jährige Bühnenjubiläum zu feiern. Nach zwei Auftritten in der Schweiz am Freitag und Samstag machten sie am Pfingstsonntag auch bei „Gmunden rockt“ einen Halt. Von Tourmüdigkeit keine Spur. Vielmehr outeten sie sich als große Fans der Region. „Wie lieben dieses Idyll“, ließen die „Sportis“ gleich zu Beginn ihres dritten Auftritts am Traunsee wissen.