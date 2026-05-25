„Ein Kompliment“ für vier fantastische Tage

Seit Donnerstag bebte der Rathausplatz. Dafür sorgten bei „Gmunden rockt“ Melissa Naschenweng, Lemo, Folkshilfe, Rian, Josh und am letzten Tag des Super-Festivals die Sportfreunde Stiller. Sie feierten mit ihren Fans ausgelassen ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.
Seit Wochen touren die Sportfreunde Stiller durch den deutschsprachigen Raum, um mit ihren Fans das 30-jährige Bühnenjubiläum zu feiern. Nach zwei Auftritten in der Schweiz am Freitag und Samstag machten sie am Pfingstsonntag auch bei „Gmunden rockt“ einen Halt. Von Tourmüdigkeit keine Spur. Vielmehr outeten sie sich als große Fans der Region. „Wie lieben dieses Idyll“, ließen die „Sportis“ gleich zu Beginn ihres dritten Auftritts am Traunsee wissen.
Die begeisterten und textsicheren Fans „unterstützten“ die Stars fast zwei Stunden lautstark durch. Gänsehautfeeling pur war bei ihrem Kult-Hit „Ein Kompliment“ angesagt, als Fans und Band gemeinsam „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist und sichergehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst“ sangen.
Mit diesem glanzvollen Auftritt der Sportfreunde Stiller endete das von der „Krone“ präsentierte viertägige Spektakel am Traunsee. Eingeläutet hat es Melissa Naschenweng am Donnerstag mit einer sehenswerten Show. Es folgten Auftritte von Marten, Lemo und Folkshilfe am Freitag. Bei Prachtwetter heizten am Samstag Rian und Josh den Fans ein. „Es war sensationell“, resümierten die Veranstalter Florian Werner und Robert Zauner (Floro).
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