Dieses heiße Duo lässt die Fans durchdrehen!

Action-Alarm in Hollywood! Für den neuen Filmkracher „In the Grey“ holt Regie-Legende Guy Ritchie gleich zwei Leinwand-Lieblinge zusammen: „Brokeback Mountain“-Star Jake Gyllenhaal und Ex-„Superman“ Henry Cavill. Hier trifft geballte Star-Power auf jede Menge Action. Mehr dazu im Video.