Matthäus über WM-Starter: „Hat das nicht verdient“

Dass Leroy Sane trotz einer durchwachsenen Saison bei Galatasaray Istanbul im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft steht, sorgt für große Aufregung bei unseren Nachbarn. Heftige Kritik an der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt’s von Legende Lothar Matthäus.
„Sane performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat“, sagt Matthäus im Interview bei RTL/ntv. Der Rekordnationalspieler reagiert mit großem Unverständnis auf die WM-Nominierung.
Er sei eigentlich ein Fan von Sane, so Matthäus, und kenne den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul auch persönlich sehr gut. „Aber er hat – da muss ich ehrlich sein - über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn Julian Nagelsmann sagt, man geht nach Leistung und Einsatzminuten, dann ist das eine Überraschung“, meint der Weltmeister von 1990. Ähnlich äußert sich Matthäus auch bei „Bild Live“.
Matthäus hätte El Mala mitgenommen
Statt des 30-jährigen Sane hätte Matthäus lieber Bundesliga-Jungstar Said El Mala (19) vom 1. FC Köln bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im DFB-Trikot erlebt. „Bei Galatasaray ist er nicht mal Stammspieler und das sollte dann nicht reichen für die deutsche Nationalmannschaft. Da hätte ich lieber El Mala gesehen, der eine Riesensaison gespielt hat“, so der 65-Jährige.
„Wir können Weltmeister werden“
Generell räumt er der deutschen Mannschaft bei dem Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli aber gute Chancen ein. „Wir können Weltmeister werden“, posaunt Matthäus.
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