Matthäus über WM-Starter: „Hat das nicht verdient“

Er sei eigentlich ein Fan von Sane, so Matthäus, und kenne den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul auch persönlich sehr gut. „Aber er hat – da muss ich ehrlich sein - über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn Julian Nagelsmann sagt, man geht nach Leistung und Einsatzminuten, dann ist das eine Überraschung“, meint der Weltmeister von 1990. Ähnlich äußert sich Matthäus auch bei „Bild Live“.