Jon Favreu bringt Star Wars zurück ins Kino

Sieben Jahre hat es gedauert: Jetzt bringt Jon Favreau mit „The Mandalorian & Grogu“ endlich die „Stars Wars“- Erfolgswelt zurück auf die große Leinwand. Im „Krone“-Interview spricht der 59-Jährige über seine Liebe zur Galaxie, Pedro Pascal und warum Grogu schon längst mehr als nur „Baby Yoda“ ist.