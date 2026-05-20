Parteisender in Österreich: Sind sie notwendig?

Eingeführt wurde der Kanal der Freiheitlichen als Gegenentwurf zur „linken Stimmung- und Meinungsmache der Systemmedien“, wie man selbst gerne betont. In etwa das gleiche Horn stößt hier die SPÖ: Man wolle das Feld laut Medienminister Babler nicht „rechten Alternativmedien“ überlassen und sieht sich als Gegenbewegung. Was die Professionalität und auch Reichweite des Auftritts anbelangt, hat die FPÖ aber ein Alleinstellungsmerkmal, da man sich hier früher und auch intensiver mit digitalen Kanälen beschäftigt und diese auch genutzt hat. Abgesehen von FPÖ und SPÖ betreibt keine weitere Partei eigene Sender, um ihre Klientel zu bedienen. Hier hat man sich auf klassischere Methoden verständigt und so verfügen fast alle Fraktionen über eigene Onlinezeitungen.