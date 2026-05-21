Leser: „Watschen sind nicht gesund!“

Die Aussagen von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei seiner 1.-Mai-Rede in Linz über Gewalt in der Kindererziehung sorgen für heftige Reaktionen. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS kündigten einen gemeinsamen Antrag im Parlament an, um ein klares Zeichen gegen Gewalt an Kindern zu setzen. Wie unsere Leser reagierten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Die überwiegende Mehrheit der „Krone“-Leser wie Gogola, demo11 und Da-Muchi, verurteilt die Andeutungen des FPÖ-Chefs scharf. Für viele User, darunter DenkNach und KronebringtderKurier steht fest, dass ein Politiker in einer Vorbildfunktion keine Gewalt verharmlosen darf. Sie warnen vor den gesellschaftlichen Folgen, wenn körperliche Strafe als legitimes Erziehungsmittel verwendet wird.
Gleichzeitig lenken Moringa, MONICA73 und blauerScorpion den Blick auf andere Formen von Gewalt und gesellschaftliche Missstände, denen Kinder heute ausgesetzt sind. Sie sehen das Problem nicht primär in den getätigten Aussagen, sondern im Alltag an den Schulen, im Einfluss von Medien und Internet sowie in den Defiziten moderner Erziehungsmodelle.
Darüber hinaus fordern Fernadel1 und raunzer gesetzliche Verschärfungen in anderen Bereichen des Kinderschutzes. Sie verlangen ein härteres Vorgehen gegen Jugendkriminalität und den Ausbau des Schutzes vor sexuellem Missbrauch.
Ihre Meinung ist gefragt!
Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um Kinder in der heutigen Gesellschaft effektiv vor Gewalt zu schützen? Wie definieren Sie eine zeitgemäße und gewaltfreie Erziehung?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und freuen uns auf einen regen Meinungsaustausch!
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