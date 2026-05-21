Leser: „Watschen sind nicht gesund!“

Die Aussagen von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei seiner 1.-Mai-Rede in Linz über Gewalt in der Kindererziehung sorgen für heftige Reaktionen. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS kündigten einen gemeinsamen Antrag im Parlament an, um ein klares Zeichen gegen Gewalt an Kindern zu setzen. Wie unsere Leser reagierten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.