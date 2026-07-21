Lkw-Unfall auf A2 unmittelbar vor ATV-Star Heinzl

Schrecksekunde auf der Südautobahn in der Steiermark: Bei Schäffern krachte am Dienstag ein Lkw gegen die Leitschiene. Unmittelbarer Zeuge des Unfalls war ATV-Starmoderator Dominic Heinzl.
Auf dem steirischen Südautobahn-Abschnitt zwischen Schäffern und Pinggau kommt es immer wieder zu Unfällen, so auch am Dienstag kurz vor Mittag: Ein polnischer Lastwagen fuhr auf die Mittelleitwand auf und blockierte die Fahrbahn.
ATV-Star Dominic Heinzl (62) befand sich direkt hinter dem Laster und beobachtete den Vorfall hautnah, wie er der „Krone“-Adabei-Redaktion berichtete und auch bildlich dokumentierte.
Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand, auch Heinzl konnte rechtzeitig bremsen und kam mit dem Schrecken davon. Die Bergung des großen Fahrzeugs gestaltete sich aber laut Feuerwehr schwierig, Trümmerteile lagen über die gesamte Fahrbahn verstreut.
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