Österreich tappt bei K.-o.-Tropfen im Dunkeln

Das geht aus einer Anfragebeantwortung an die Grünen hervor. Auch welche Substanzen verwendet werden und wie Täter an diese gelangen, wird nicht gesondert erfasst. Bekannt ist nur das Hellfeld, also jene Fälle, die überhaupt angezeigt werden. Gerade bei K.-o.-Tropfen dürfte die Dunkelziffer enorm sein.