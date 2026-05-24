Kruger Nationalpark
Safari-Touris ermordet und zu Krokodilen geworfen
Ernst M. (71) und seine Ehefrau Dina (73) waren riesige Safari-Fans. Doch ihr letztes Abenteuer im weltberühmten Kruger-Nationalpark nahm ein fürchterliches Ende. Sie wurden brutal ermordet und dann den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen.
Am Freitagmorgen bot sich Urlaubern in Südafrika ein fürchterlicher Anblick: Die Leichen des vermissten Paares trieben nahe dem berüchtigten „Crook’s Corner“, einer Hochburg von Schmugglern und Wilderern, im Limpopo-Fluss. Den Ermittlern zufolge waren die Hände der Opfer gefesselt und ihre Oberkörper mit Stichverletzungen übersät.
Seit Donnerstag war nach den beiden, die aus Mossel Bay, Südafrika, stammen, gesucht worden. Mitarbeiter ihres Camps im Norden des Parks hatten die Behörden verständigt, nachdem Ernst und Diana M. nicht von ihrer Tour zurückgekehrt waren. Eine Quelle aus dem Kruger-Nationalpark erzählte der britischen „Sun“: „Man hoffte zunächst, dass sie nach den schweren Überschwemmungen irgendwo abseits der Straße eine Panne hatten. Dann erhielten wir jedoch den Anruf, dass zwei Leichen gefunden worden seien.“
„Beispielloses Verbrechen“
Die Polizei gibt an, dass auch der Pick-up der Touristen entwendet wurde. Daher liege der Verdacht nahe, dass es sich bei den Tätern um Wilderer oder Schmuggler handeln könne. Eine Großfahndung ist im Gange, die südafrikanische Polizei ermittelt wegen Doppelmordes und Entführung. Parksprecher Rey Thakhuli nannte es ein „beispielloses Verbrechen“, das Besucher und Mitarbeiter des Kruger-Nationalparks gleichermaßen erschüttere. „Sie waren ein liebenswertes Paar und liebten Safari-Reisen“, schilderte eine Nachbarin des Ehepaares. „Die Bewohner hier stehen völlig unter Schock.“
Der Kruger Nationalpark ist eines der bekanntesten Safari-Gebiete weltweit und lockt jährlich fast eine Million Urlauber an, darunter auch viele aus Österreich und Deutschland. Bereits in der Vergangenheit hatte die Sicherheitslage für Schlagzeilen gesorgt, nachdem 2022 ein Deutscher auf dem Weg zu einem Safari-Urlaub bei einem Überfall in der Nähe des Parks erschossen worden war.
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