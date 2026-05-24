Safari-Touris ermordet und zu Krokodilen geworfen

Seit Donnerstag war nach den beiden, die aus Mossel Bay, Südafrika, stammen, gesucht worden. Mitarbeiter ihres Camps im Norden des Parks hatten die Behörden verständigt, nachdem Ernst und Diana M. nicht von ihrer Tour zurückgekehrt waren. Eine Quelle aus dem Kruger-Nationalpark erzählte der britischen „Sun“: „Man hoffte zunächst, dass sie nach den schweren Überschwemmungen irgendwo abseits der Straße eine Panne hatten. Dann erhielten wir jedoch den Anruf, dass zwei Leichen gefunden worden seien.“