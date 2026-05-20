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„Behielt es für mich“

Kylie Minogue hielt zweite Krebsdiagnose geheim

Society International
20.05.2026 09:04
Kylie Minogue hat erstmals öffentlich gemacht, dass sie 2021 erneut eine Krebsdiagnose erhielt – ...
Kylie Minogue hat erstmals öffentlich gemacht, dass sie 2021 erneut eine Krebsdiagnose erhielt – 16 Jahre nach ihrem ersten Brustkrebsbefund von 2005.(Bild: Cr. Courtesy of Netflix © 2026)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kylie Minogue hat enthüllt, dass sie bereits 2021 erneut gegen Krebs kämpfen musste – ein zweiter Schock nach ihrer Brustkrebsdiagnose von 2005. Damals musste die heute 57‑Jährige ihre Welttournee und ihren geplanten Glastonbury‑Auftritt absagen, erholte sich jedoch vollständig. Dass sie fünf Jahre später erneut erkrankte, hielt sie bislang geheim.

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Minogue sprach in ihrer Netflix-Doku „Kylie“ endlich offen über ihren geheimen Kampf gegen den Krebs und sagte: „Meine zweite Krebsdiagnose erhielt ich Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten … nicht wie beim ersten Mal.“

Die Musikerin gab keine Details zu ihrer Diagnose oder Behandlung preis, versicherte ihren Fans jedoch, dass sie nun gesund sei. Sie fügte hinzu: „Zum Glück habe ich es überstanden. Wieder einmal. Und alles ist gut. Hey, wer weiß schon, was als Nächstes kommt, aber Popmusik gibt mir Kraft … meine Leidenschaft für Musik ist größer denn je.“

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Minogue fügte außerdem hinzu, dass sie die Nachricht geheim gehalten habe, weil sie nach dem großen Erfolg ihrer 2023er-Single „Padam Padam“ nicht „den richtigen Zeitpunkt“ finden konnte, um sie öffentlich bekannt zu geben.

„Schatten meiner selbst“
Sie erklärte: „Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der Welt zu erzählen, und eigentlich konnte ich es damals einfach nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war. Es gab einen Punkt, an dem ich das Haus nicht mehr verlassen wollte. ,Padam Padam‘ hat mir so viele Türen geöffnet, aber innerlich wusste ich, dass der Krebs nicht nur eine kleine Delle in meinem Leben war.“ Sie fügte hinzu: „Und ich wollte einfach nur erzählen, was vorgefallen ist, damit ich es hinter mir lassen kann. Ich saß bei Interviews und bei jeder Gelegenheit da und dachte: ,Jetzt ist der richtige Moment‘, aber ich behielt es für mich.“

Kylie Minogue verriet außerdem, dass der Song ,Story‘ aus ihrem 2023 erschienenen Album ‘Tension‘ von ihrem geheimen Kampf gegen den Krebs handelt.

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