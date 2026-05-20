Kylie Minogue hielt zweite Krebsdiagnose geheim

Kylie Minogue hat enthüllt, dass sie bereits 2021 erneut gegen Krebs kämpfen musste – ein zweiter Schock nach ihrer Brustkrebsdiagnose von 2005. Damals musste die heute 57‑Jährige ihre Welttournee und ihren geplanten Glastonbury‑Auftritt absagen, erholte sich jedoch vollständig. Dass sie fünf Jahre später erneut erkrankte, hielt sie bislang geheim.
Minogue sprach in ihrer Netflix-Doku „Kylie“ endlich offen über ihren geheimen Kampf gegen den Krebs und sagte: „Meine zweite Krebsdiagnose erhielt ich Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten … nicht wie beim ersten Mal.“
Die Musikerin gab keine Details zu ihrer Diagnose oder Behandlung preis, versicherte ihren Fans jedoch, dass sie nun gesund sei. Sie fügte hinzu: „Zum Glück habe ich es überstanden. Wieder einmal. Und alles ist gut. Hey, wer weiß schon, was als Nächstes kommt, aber Popmusik gibt mir Kraft … meine Leidenschaft für Musik ist größer denn je.“
Minogue fügte außerdem hinzu, dass sie die Nachricht geheim gehalten habe, weil sie nach dem großen Erfolg ihrer 2023er-Single „Padam Padam“ nicht „den richtigen Zeitpunkt“ finden konnte, um sie öffentlich bekannt zu geben.
„Schatten meiner selbst“
Sie erklärte: „Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der Welt zu erzählen, und eigentlich konnte ich es damals einfach nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war. Es gab einen Punkt, an dem ich das Haus nicht mehr verlassen wollte. ,Padam Padam‘ hat mir so viele Türen geöffnet, aber innerlich wusste ich, dass der Krebs nicht nur eine kleine Delle in meinem Leben war.“ Sie fügte hinzu: „Und ich wollte einfach nur erzählen, was vorgefallen ist, damit ich es hinter mir lassen kann. Ich saß bei Interviews und bei jeder Gelegenheit da und dachte: ,Jetzt ist der richtige Moment‘, aber ich behielt es für mich.“
Kylie Minogue verriet außerdem, dass der Song ,Story‘ aus ihrem 2023 erschienenen Album ‘Tension‘ von ihrem geheimen Kampf gegen den Krebs handelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.