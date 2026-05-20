Kylie Minogue hielt zweite Krebsdiagnose geheim

„Schatten meiner selbst“

Sie erklärte: „Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der Welt zu erzählen, und eigentlich konnte ich es damals einfach nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war. Es gab einen Punkt, an dem ich das Haus nicht mehr verlassen wollte. ,Padam Padam‘ hat mir so viele Türen geöffnet, aber innerlich wusste ich, dass der Krebs nicht nur eine kleine Delle in meinem Leben war.“ Sie fügte hinzu: „Und ich wollte einfach nur erzählen, was vorgefallen ist, damit ich es hinter mir lassen kann. Ich saß bei Interviews und bei jeder Gelegenheit da und dachte: ,Jetzt ist der richtige Moment‘, aber ich behielt es für mich.“