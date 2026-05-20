Energiepreise trieben Inflation im April auf 3,4 %

Die Teuerung im Bereich Verkehr lag im April durchschnittlich bei 7,7 Prozent und kam damit merklich höher als im März (plus 6,3 Prozent) zu liegen. Dazu trugen vor allem die Treibstoffe bei, deren Preise im Jahresvergleich um 28 Prozent nach oben schnellten, nach einem bereits starken Anstieg von 17,5 Prozent im März. Die Spritpreisbremse habe die Inflationsrate allerdings um 0,2 Prozentpunkte abgeschwächt, hielt die Behörde fest. Ebenso habe der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin für günstigere Pauschalreisen gesorgt und die Inflation ebenso um 0,2 Prozentpunkte gedämpft.