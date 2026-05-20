Energiepreise trieben Inflation im April auf 3,4 %

Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Für etwa einen Prozentpunkt – also für knapp ein Drittel der Teuerung – seien gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.
Die Schnellschätzung der Statistiker für April wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert, im Vormonat März war die Rate bei 3,2 Prozent gelegen.
Die Teuerung im Bereich Verkehr lag im April durchschnittlich bei 7,7 Prozent und kam damit merklich höher als im März (plus 6,3 Prozent) zu liegen. Dazu trugen vor allem die Treibstoffe bei, deren Preise im Jahresvergleich um 28 Prozent nach oben schnellten, nach einem bereits starken Anstieg von 17,5 Prozent im März. Die Spritpreisbremse habe die Inflationsrate allerdings um 0,2 Prozentpunkte abgeschwächt, hielt die Behörde fest. Ebenso habe der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin für günstigere Pauschalreisen gesorgt und die Inflation ebenso um 0,2 Prozentpunkte gedämpft.
Strom im Jahresabstand billiger
Die Preise für Haushaltsenergie erhöhten sich um 1,5 Prozent, wobei sich Heizöl massiv verteuerte (plus 62,6 Prozent). Strom hingegen verbilligte sich merklich (minus 10,2 Prozent), wobei insbesondere die ab Jänner 2026 wirksamen Reduzierungen der Elektrizitätsabgabe sowie des Erneuerbaren-Förderbeitrags weiterhin preisdämpfend gewirkt hätten, schreibt die Statistik Austria. Für zusätzliche preisdämpfende Effekte sorgten den Angaben zufolge die Einführung des Sozialtarifs für von der ORF-Gebühr befreite Haushalte sowie die Einführung des Sommer-Netztarifs.
Dienstleistungen bleiben Inflationstreiber
Wesentlicher Inflationstreiber blieben die Dienstleistungen. Hier seien die Preise weiterhin überdurchschnittlich gestiegen, jedoch nicht mehr so stark wie zuletzt. In der Gastronomie und der Hotellerie war etwa ein durchschnittliches Plus von 4,9 Prozent zu verzeichnen, nach plus 5,1 Prozent im März. Die Teuerung bei Nahrungsmitteln lag mit 2,4 Prozent hingegen, wie schon im Vormonat, unter der Gesamtinflation.
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