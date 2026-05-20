Wie plüschige Vorbilder die Angst vorm Arzt nehmen

In den 20 Minuten, die der Besuch einer Gruppe im Teddybärkrankenhaus in Innsbruck dauert, macht so manches Stofftier allerhand mit: hier eine Spritze, da ein Verband, und dazu noch einiges mehr, was bei einem echten Arzt- oder Krankenhausbesuch passieren kann. „Wir wollen ihnen die Angst nehmen, und dass sie Abläufe schon kennen“, erklärt Claudia Hawlitzky, die organisatorische Leiterin des Teddybärkrankenhauses.