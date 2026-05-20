„Tennis-Comeback? Es war schon brutal emotional“

„Das ist das Ergebnis von harter Arbeit“

In Dietach holte sie bei ihrer Rückkehr sogar gleich den Turniersieg. „Es war schon brutal emotional. Nach meinem ersten Sieg bei meinem Comeback bin ich komplett in Tränen ausgebrochen“, schilderte sie die Ereignisse, die meist schmerzfrei funktionierten. „Ab und an sind sie schon noch da. Bei den Spielen geht es aber schon richtig gut. Das ist das Ergebnis von harter Arbeit“, schilderte Koller. Für den bayerischen Zweitligisten Taufkirchen schlug sie zuletzt ebenso auf. Am Wochenende steht schließlich auch die Rückkehr in die österreichische Bundesliga an.