Irre Titel-Party: „Jetzt lachen sie nicht mehr!“

Das Warten hat ein Ende! Nach 22 Jahren jubelte Arsenal „am Sofa“ über den Meistertitel in England – und das wurde in London gebührend gefeiert.
Weil Manchester City bei Bournemouth am Dienstagabend nur 1:1 spielte, können die „Citizens“ bei vier Punkten Rückstand eine Runde vor Schluss Arsenal nicht mehr abfangen. Bei den Arsenal-Spielern gab’s nach dem Schlusspfiff in Bournemouth kein Halten mehr:
Arsenal, das zuletzt 2004 unter Trainer Arsene Wenger Meister geworden war, hatte am Montagabend mit einem 1:0 im Heimspiel gegen Burnley vorgelegt und wurde nun belohnt.
Seit der 7. Runde stand man fast durchgehend an der Tabellenspitze. Trotz zeitweise komfortablen Vorsprungs flatterten nach drei Vize-Titeln in Serie im Saisonfinish aber noch die Nerven. „22 Jahre haben sie gelacht, jetzt lachen sie nicht mehr“, sagte ein überglücklicher Bukayo Saka in die Kamera.
Fans feiern - gibt’s auch CL-Titel?
Auch auf den Straßen wurde ordentlich gefeiert. Viele Fans versammelten sich vor dem Emirates Stadium und bejubelten den heiß ersehnten Titel. Am 30. Mai könnte Arsenal im Finale gegen Paris Saint-Germain sogar noch nachlegen und auch die Champions League gewinnen.
Noch um 5 Uhr unterwegs
Einige Spieler ließen es jedenfalls richtig krachen: Denn um fünf Uhr morgens wurden Saka, Jurrien Timber, Declan Rice und Eberechi Eze noch vor dem Stadion gefilmt. Sei es ihnen vergönnt …
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