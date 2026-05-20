Irre Titel-Party: „Jetzt lachen sie nicht mehr!“

Seit der 7. Runde stand man fast durchgehend an der Tabellenspitze. Trotz zeitweise komfortablen Vorsprungs flatterten nach drei Vize-Titeln in Serie im Saisonfinish aber noch die Nerven. „22 Jahre haben sie gelacht, jetzt lachen sie nicht mehr“, sagte ein überglücklicher Bukayo Saka in die Kamera.