„Wer kein Bleiberecht hat, muss Land verlassen“

Die Umsetzung des europäischen Asylpakts steht am Mittwoch auf der Agenda des Nationalrats, weshalb Gödl dieses Thema auch gleich in seiner Vorstellungsrede aufgriff.

Der Steirer übernahm nach der erstinstanzlichen Verurteilung von August Wöginger wegen Amtsmissbrauchs erstmals als Fraktionschef bei einer Plenarsitzung die Leitung des ÖVP-Klubs. Sein Vorgänger bleibt Abgeordneter und übt weiterhin die Funktion des Sozialsprechers aus.