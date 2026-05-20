Ebola-Epidemie: Auswirkungen auf WM? USA reagieren

Keine Ausnahmegenehmigung für Fans

Sollte sich Spieler der Mannschaft aber in den vergangenen 21 Tagen in der DR Kongo aufgehalten haben, würden sie einer strengen Gesundheitsprüfung unterzogen, wie sie auch für US-Bürger vorgeschrieben ist, die aus dem Land zurückkehren. Es solle für sie „dasselbe Protokoll für Tests in Isolation“ gelten. Die Ausnahmegenehmigung zur Einreise gelte aber nicht für Fans der kongolesischen Nationalmannschaft, betonte der US-Beamte.