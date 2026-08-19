Sein Handwerk bringt Autos wieder zum Glänzen

Ob Alltagsfahrzeuge, ein Oldtimer oder ein anderes besonderes Gefährt. Ein 24-jähriger Oberkärntner wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und verhilft Fahrzeugen zu neuem Leben.
Die Transportmittel können noch so schmutzig sein – Dominik Pacher will jedes dieser Vehikel wieder zum Strahlen bringen.
Als Autoliebhaber legte der 24-Jährige aus Malta schon immer großen Wert auf die Pflege und das Erscheinungsbild seiner eigenen Fahrzeuge. „Ich habe angefangen, meine Fahrzeuge selbst zu polieren und aufzubereiten. Daraus ist mit der Zeit immer mehr Interesse entstanden“, erzählt er.
Aus Hobby wurde ein Beruf
Was einst als reines Hobby begann, wurde im Vorjahr schließlich zu einem professionellen Gewerbe. Denn der junge Oberkärntner hat sich getraut, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.
Seither bietet Pacher in einer Halle in Trebesing Innen- und Außenaufbereitungen an. „Dazu gehören unter anderem auch Polierarbeiten sowie Keramik-, Wachs- und Felgenversiegelungen und vieles mehr“, freut sich der Jungunternehmer, der bei einem regionalen Bauunternehmen tätig ist und derzeit seine leidenschaftliche Fahrzeugaufbereitung nebenbei betreibt.
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