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Alkolenker flüchtete mit Unfallauto in Garage

Kärnten
19.08.2026 20:55
Der 30-Jährige musste aufgrund seiner Alkoholisierung den Führerschein abgeben (Symbolbild).
Der 30-Jährige musste aufgrund seiner Alkoholisierung den Führerschein abgeben (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nach einem Auffahrunfall flüchtete am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Alko-Lenker mit seinem Fahrzeug, das er anschließend in seiner Garage versteckte. Die Polizei konnte den Unfallverursacher rasch ausfindig machen.

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Der 30-Jährige war mit seinem Auto auf der Görtschitztal Straße von Klagenfurt in Richtung Pischeldorf unterwegs, als er plötzlich in das Heck des Fahrzeuges einer 60-Jährigen krachte. Dabei wurde der Pkw der Klagenfurterin stark beschädigt.

Unfallauto in Garage versteckt
Doch anstatt anzuhalten, setzte der 30-Jährige seine Fahrt einfach fort „und stellte sein ebenfalls stark beschädigtes Fahrzeug in seiner Garage ab“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. 

Trotz der Flucht konnten die Polizeibeamten den Unfalllenker rasch ausforschen und den 30-Jährigen auch zu Hause antreffen.

Ein durchgeführter Alko-Test ergab bei dem Unfallverursacher eine starke Alkoholisierung. Die Polizeibeamten nahmen den 30-Jährigen den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Auch der digitale Führerschein wurde von den Beamten gesperrt.

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