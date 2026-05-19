Armutsgefährdung: Risiko in Vorarlberg am höchsten

Die soziale Frage wird zunehmend zur Wohnungsfrage

„Vorarlberg gehört wirtschaftlich zu den stärksten Regionen Österreichs und weist gleichzeitig eine der höchsten Wohnkostenbelastungen des Landes auf. Diese Kombination wird zunehmend zum sozialen Risiko“, heißt es in einer Presseaussendung der Armutskonferenz Vorarlberg. Gemäß der EU-SILC-Daten sind in Vorarlberg bereits 8 Prozent der Haushalte von einer Wohnkostenüberbelastung betroffen. Soll meinen: Diese Haushalte müssen mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Grundbedürfnis Wohnen aufbringen. Das ist der zweithöchste Wert aller Bundesländer hinter Wien.