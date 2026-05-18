Asbest: „Regierung lässt Bevölkerung im Unklaren“

Die Landesregierung bestätige in der jüngsten Anfrage, dass kein umfassender Asbest-Kataster vorliegt. Gleichzeitig gehe man davon aus, dass in vielen älteren Gebäuden potenziell asbesthaltige Materialien verbaut sind. „Offenbar behandeln Landeshauptmann Wallner und sein Stellvertreter Bitschi das Thema nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Man lässt die Bevölkerung völlig im Unklaren darüber, in welchen Kindergärten, Pflegeheimen oder Turnhallen der gefährliche Stoff noch freigesetzt werden könnte“, ärgert sich SPÖ-Umweltsprecher Reinhold Einwallner über den Inhalt der Anfragebeantwortung.