Fußach-Goalgetter Bartolini wechselt ins 1b-Team

Martin Bartolini ist die offensive Lebensversicherung des Vorarlbergligisten SC Fußach. Seine Vita weist 313 Treffer in 492 Spielen aus. Der Angreifer traf in jeder Saison, seit elf Jahren ausschließlich für Fußach. Jetzt macht der 39-jährige Routinier aber einen Schritt zurück: „Ich werde in der 1b-Mannschaft spielen, weil Fußball noch Spaß macht“, sagt Bartolini.
Der am Wochenende im FAN.at-Spiel der Runde beim 2:0-Sieg seiner Fußacher gegen die SPG Großwalsertal seinen zwölften Saisontreffer erzielte. „Wir haben diese Partie dominiert, die Gäste waren mit dem 0:2 gut bedient“, sagt Trainer Bernhard Erkinger zum Spiel.
Aufstieg ist kein Thema mehr
Die Fußacher lagen nach der Herbstsaison durchaus noch auf Aufstiegskurs. Aber im Winter wurde der Plan geändert, jeder Kaderspieler sollte möglichst viel Spielzeit bekommen. Ein Aufstieg in die Eliteliga stand damit nicht mehr im Vordergrund. „Diese Saison war eine Investition in die Zukunft des Vereins. Bartolini werden wir durch Maurice Wunderli ersetzen“, so Erkinger.
Lessiak vor Schlussstrich
Auch bei Großwalsertal hat man Zukunftssorgen: „Einige Leistungsträger stoßen altersbedingt an ihr Limit. „Samuel Lessiak wird mit ziemlicher Sicherheit aufhören. Der Großteil des Kaders wird bleiben. Man merkt allerdings, dass einige schon in ein Alter gekommen sind, in dem nicht mehr alles so leicht fällt. Ein Umbruch ist aber nicht geplant“, sagt der sportliche Leiter, Andreas Jenny.
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