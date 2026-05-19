Fußach-Goalgetter Bartolini wechselt ins 1b-Team

Lessiak vor Schlussstrich

Auch bei Großwalsertal hat man Zukunftssorgen: „Einige Leistungsträger stoßen altersbedingt an ihr Limit. „Samuel Lessiak wird mit ziemlicher Sicherheit aufhören. Der Großteil des Kaders wird bleiben. Man merkt allerdings, dass einige schon in ein Alter gekommen sind, in dem nicht mehr alles so leicht fällt. Ein Umbruch ist aber nicht geplant“, sagt der sportliche Leiter, Andreas Jenny.