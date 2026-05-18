Stadttunnel frisst Straßenbudget auf

Der Bau des umstrittenen Stadttunnels Feldkirchs wird in diesem Jahr so richtig Fahrt aufnehmen: Bereits im März erfolgte der Anschlag für den Tunnel, der ab 2030 die Innenstadt von Feldkirch vom Verkehr entlasten soll. Laut Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), seines Zeichens auch Verkehrslandesrat, laufe der Vortrieb planmäßig, der Lüftungsschacht am Stadtschrofen sei schon fertiggestellt. Ebenfalls gute Fortschritte gebe es bei den parallel laufenden Arbeiten am Portal Altstadt, zudem seien die Vorbereitungen für das Portal Tisis, wo im Oktober die Bauarbeiten beginnen sollen, bereits weit gediehen. Bei der Vorstellung des „Investitionsprogramms für die heimische Straßeninfrastruktur“ rührte Bitschi einmal mehr die Werbetrommel für das Megaprojekt, das aktuellen Schätzungen zufolge zwischen 367 und 385 Millionen Euro verschlingen wird.