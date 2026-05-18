Erst im Casino Geld verzockt, dann Geld gestohlen

Beim Prozess am Landesgericht Feldkirch stritt der Angeklagte den Diebstahl ab. Die Jacke habe er zunächst irrtümlich für seine eigene gehalten. Dass er später mit dem Schlüssel das Auto geöffnet habe, gab er allerdings zu. „Ich hatte die Intention, etwas zu finden“, erklärte der 26-Jährige zum allgemeinen Erstaunen. Was genau, konnte er nicht sagen. Geld hätte er jedenfalls keines gestohlen. Auch Jacke und Schlüssel habe er beim Fahrzeug zurückgelassen. Ebenfalls im Auto fand sich seine Casino-Karte – der Angeklagte gab an, diese versehentlich dort liegengelassen zu haben.