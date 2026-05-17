Eine 12-jährige Cellistin verzauberte das Publikum

Ein zwölf Jahre altes Wunderkind

Beim folgenden Werk, einem Cellokonzert Luigi Boccherinis in B-Dur, richtete sich dann das Interesse ganz auf die erst zwölfjährige Solistin Charlotte Melkonian. Dieses erstaunliche Mädchen, Trägerin eines Stipendiums der „Deutschen Stiftung Musikleben“, spielte technisch so souverän, so blitzsauber und musikalisch gereift, dass man es kaum glauben konnte. Der Klang ihres Cellos aus der Werkstatt Scarapella in Mantua klang wunderbar, auch bei der Zugabe von Bach, die die junge Musikerin, die schon in den großen Konzertsälen der Welt aufgetreten ist, dem jubelnden Publikum gewährte. Der vierundzwanzigjährige Bratschist Fridolin Schöbi hatte es danach nicht ganz leicht zu punkten, jedoch genoss er als Vorarlberger Heimvorteil. Er ließ sein in allen Lagen wunderbar klingendes Spiel mit der „Trauermusik“ von Paul Hindemith hören. Selbst Bratscher, komponierte Hindemith das Werk 1936 spontan anlässlich des Todes von König George V. in London. Fridolin Schöbi verzichtete auf eine Zugabe und reihte sich für den letzten Programmpunkt bescheiden ins Orchester ein.