Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertkritik

Eine 12-jährige Cellistin verzauberte das Publikum

Vorarlberg
17.05.2026 17:42
Der Abo-Zyklus des Kammerorchesters Arpeggione Hohenems erfreut sich großer Beliebtheit.
Der Abo-Zyklus des Kammerorchesters Arpeggione Hohenems erfreut sich großer Beliebtheit.(Bild: Stadt Hohenems)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Abo-Reihe des Kammerorchesters Arpeggione in Hohenems waren mit Charlotte Melkonian und Fridolin Schöbi zwei erstaunliche junge Streicher zu hören. Das Publikum war hingerissen.

0 Kommentare

Hohenems ist besonders. Die an sich schon sehenswerte Stadt hat sich in den letzten Jahren äußerst erfreulich entwickelt. Dazu beherbergt sie das bedeutende Festival „Schubertiade“ und leistet sich ein eigenes Orchester, das Kammerorchester Arpeggione Hohenems, das, auch dank einer großzügigen Unterstützung mehrerer ansässiger Firmen, seit vielen Jahren einen beliebten Abo-Zyklus anbietet. Die Konzerte finden fast immer im Palast Hohenems statt, dort, wo vor 5o Jahren auf Initiative von Hermann Prey die Schubertiade begonnen hat. Beim aktuellen Konzert erlebte das Publikum den Dirigenten Yalchin Adigezalow aus Aserbaidschan, elegant in seiner Erscheinung und seinen Aktionen, der den Musikern einen schlanken, sauberen und sehr agilen Klang abverlangte. Edvard Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“, die barocke Tänze zum Vorbild hatte, klang fast, als wäre ein Ensemble zugange, das in der historischen Aufführungspraxis geschult ist.

Ein zwölf Jahre altes Wunderkind
Beim folgenden Werk, einem Cellokonzert Luigi Boccherinis in B-Dur, richtete sich dann das Interesse ganz auf die erst zwölfjährige Solistin Charlotte Melkonian. Dieses erstaunliche Mädchen, Trägerin eines Stipendiums der „Deutschen Stiftung Musikleben“, spielte technisch so souverän, so blitzsauber und musikalisch gereift, dass man es kaum glauben konnte. Der Klang ihres Cellos aus der Werkstatt Scarapella in Mantua klang wunderbar, auch bei der Zugabe von Bach, die die junge Musikerin, die schon in den großen Konzertsälen der Welt aufgetreten ist, dem jubelnden Publikum gewährte. Der vierundzwanzigjährige Bratschist Fridolin Schöbi hatte es danach nicht ganz leicht zu punkten, jedoch genoss er als Vorarlberger Heimvorteil. Er ließ sein in allen Lagen wunderbar klingendes Spiel mit der „Trauermusik“ von Paul Hindemith hören. Selbst Bratscher, komponierte Hindemith das Werk 1936 spontan anlässlich des Todes von König George V. in London. Fridolin Schöbi verzichtete auf eine Zugabe und reihte sich für den letzten Programmpunkt bescheiden ins Orchester ein.

Verdiente Standing Ovations
Und dieser Abschluss des beeindruckenden Konzerts war gewichtig. Vom Dmitri Schostakowitsch zuerst als Streichquartett komponiert, bearbeitete Rudolf Barschai es für Streichorchester. In dieser Form, nun als Kammersinfonie Opus 110a, wurde das Werk berühmt, nicht zuletzt, weil es in hohem Maße die Tragik des Lebens Schostakowitschs im sowjetischen Russland spiegelte. Unter Yalchin Adigezalow spielte das Kammerorchester Arpeggione wunderschön klar und interpretierte die beiden langsamen Sätze mit berührendem Ausdruck und großem Respekt. Die Botschaft kam beim Publikum an, es spendete Standing Ovations.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.05.2026 17:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
2° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
3° / 18°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
4° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
275.646 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
189.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
158.344 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1896 mal kommentiert
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
982 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
717 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Vorarlberg
Konzertkritik
Eine 12-jährige Cellistin verzauberte das Publikum
Kratzkater Leo
„Man kann ja nicht jede Freilaufkatze einsperren“
Gleich zwei Rekorde
Mager durchbricht in Kalifornien eine Schallmauer
Ältere benachteiligt
Seniorenbund-Chefin fordert mehr Briefkästen
Krone Plus Logo
Biobauer mit Ansage
„Gibt wenige Ärzte, die sagen: Esst mehr Fleisch!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf