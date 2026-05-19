Jugendliche bedrängten und bedrohten Burschen

In Frastanz und Rankweil kam es am Montag zu zwei versuchten Raubüberfällen durch Jugendliche. In beiden Fällen schritten Zeugen ein und die Polizei wurde alarmiert. Während ein 14-Jähriger leichte Blessuren davontrug, kam ein 15-Jähriger mit dem Schrecken davon.
Der erste Vorfall ereignete sich am Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Frastanz. Dort hielten ein 12- und ein 13-Jähriger einen 14-jährigen Burschen fest, drohten ihm mit Schlägen und forderten Bargeld. Die Nötigung verlagerte sich vom Bahnsteig in einen Zug. Nur wenige Stunden später, um kurz nach 17 Uhr, wurde in Rankweil ein 15-Jähriger von einem Trio im Alter von 14 und 15 Jahren bedrängt. Als der Bursche die geforderten Wertgegenstände nicht herausgab, bedrohten ihn die Tatverdächtigen mit einem Stock.
Zeugen griffen ein
In Frastanz schritten mehrere couragierte Passanten ein und drängten die jungen Angreifer aus der Zuggarnitur. Der 14-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen. Die alarmierten Beamten konnten die zwei Tatverdächtigen kurz darauf anhalten und übergaben sie den Erziehungsberechtigten. In Rankweil ergriff der bedrohte 15-Jährige die Flucht, woraufhin aufmerksame Zeugen die Exekutive verständigten. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt.
Bei Staatsanwalt angezeigt
Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizisten in Rankweil, zwei der drei flüchtigen Tatverdächtigen im Nahbereich zu stellen. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Alle drei mutmaßlichen Täter werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht.
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