Jugendliche bedrängten und bedrohten Burschen



Der erste Vorfall ereignete sich am Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Frastanz. Dort hielten ein 12- und ein 13-Jähriger einen 14-jährigen Burschen fest, drohten ihm mit Schlägen und forderten Bargeld. Die Nötigung verlagerte sich vom Bahnsteig in einen Zug. Nur wenige Stunden später, um kurz nach 17 Uhr, wurde in Rankweil ein 15-Jähriger von einem Trio im Alter von 14 und 15 Jahren bedrängt. Als der Bursche die geforderten Wertgegenstände nicht herausgab, bedrohten ihn die Tatverdächtigen mit einem Stock.